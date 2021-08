Spagna: i convocati di Luis Enrique

Prosegue il cammino della Spagna verso Qatar 2022.

Questi i convocati del ct Luis Enrique per le prossime tre sfide di qualificazione al Mondiale:. Si comincia con la trasferta in Svezia giovedi 2 settembre, poi le “Furie Rosse” ospiteranno in casa la Georgia domenica 5 settembre per chiudere il trittico mercoledì 8 quando la nazionale spagnola volerà in Kosovo per affrontare i padroni di casa.

CONVOCATI

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez.

Difensori: Jordi Alba, José Gayá, Azpilicueta, Marcos Llorente, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez, Raúl Albiol.

Centrocampisti: Sergio Busquets, Rodri, Koke, Merino, Carlos Soler, Brais Méndez.

Attaccanti: Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Abel Ruiz.

OMNISPORT | 26-08-2021 12:55