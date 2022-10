Spagna, niente paura: Morata sarà al Mondiale

30-10-2022 19:05

L’attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola Alvaro Morata era stato costretto a uscire in anticipo nel corso della partita di ieri contro il Cadice. Alcuni avevano temuto il peggio per l’ex Juve classe 1992 anche in ottica Mondiale.

Gli esami ai quali si è sottoposto oggi, tuttavia, fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi iberici. Solo un edema per Morata, come evidenziato dal breve comunicato pubblicato oggi dal sito ufficiale dei Colchoneros:

“Alvaro Morata soffre di edema dei tessuti molli della caviglia destra”.

Quasi sicuramente Morata non giocherà la prossima giornata di Champions, con l’Atletico già eliminato, ma non dovrebbe avere problemi nel farsi trovare pronto in vista della Coppa del Mondo.