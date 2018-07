Spal, Petagna è scettico

La Spal deve registrare una frenata per quanto riguarda la trattativa per il centravanti dell'Atalanta Andrea Petagna. La Nuova Ferrara riporta un fonte anonima di Bergamo, che rivela come il giocatore non sia convinto del trasferimento a Ferrara: "Il giocatore ritiene che il proprio standard sia superiore alle prospettive biancazzurre, meglio l'Inghilterra". Sulle sue tracce c'è infatti anche il Southampton.

Vagnati, che non molla la pista, tiene però in caldo le alternative, soprattutto all'estero. Privilegiata la soluzione slovena: il primo nome è quello di Tim Matavz. Nazionale sloveno, 29 anni e tanti gol in Olanda e in Europa League ma un'esperienza da dimenticare al Genoa nel 2016. L'altro attaccante sloveno messo nel mirino è Robert Beric. Classe 1991, in Austria ha segnato gol a raffica, prima del trasferimento al Saint Etienne, in cui nella scorsa stagione ha realizzato 7 reti in 15 partite. Valutazione 5 milioni di euro, la metà di quanto servirebbe per Petagna.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 10:20