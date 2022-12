Speed Skating, Francesca Lollobrigida sotto l’albero trova “Una dolce attesa”

23-12-2022 11:06

Due indizi non fanno una prova ma quando è la diretta interessata a tirare giù la maschera, non ci sono più dubbi: Francesca Lollobrigida è incinta.

L’atleta che nell’ultima Olimpiade invernale a Pechino ha conquistato un argento nei 3000 metri e un bronzo nella Mass Start, ad inizio stagione aveva già saltato quattro tappe di Coppa del Mondo destando qualche sospetto. “Mi prendo una pausa”, disse, ora è tutto più chiaro.

Con una foto postata sui social di un albero di Natale che tra i vari addobbi vede anche l’immagine di un’ecografia, “la Lollo” ha confermato di aspettare un bimbo, presumibilmente maschio visto il cuore blu che accompagna la didascalia, di sicuro si sa che è di 5 mesi.

Resta perciò da decifrare il futuro dell’azzurro in virtù di Milano – Cortina 2026. Il nuovo corso annunciato da Maurizio Marchetto potrebbe comunque prevdere l’apporto di una campionessa di questo calibro.