Spezia, Gyasi: il mio primo gol in A, CR7 e la salvezza

Dovevano essere seri candidati alla retrocessione. Una di quelle formazioni che salgono in A, disputano una stagione e poi non le vedi più. Invece lo Spezia di mister Italiano stya davvero ben impressionando in questo inizio di stagione. Ad oggi fuori dalla zona retrocessione e con un Emmanuel Gyasi in più.

Proprio l’attaccante ghanese, nell’ultimo turno di campionato, ha trovato la sua prima rete in serie A e oggi ha parlato a Tuttosport: “Quella rete vale come il coronamento di tanti sacrifici che ho fatto fino a ora ma non mi sento appagato, spero che sia solo l’inizio”.

Gyasi si è poi soffermato sul suo idolo CR7 visto da vicino poche settimane fa…”E’ stato esaltante, siamo entrati insieme dalla panchina ed riscaldarmi accanto a lui è stato bellissimo. Bisogna guardarlo e imparare se si vuole crescere professionalmente”.

Obiettivi stagionali? “Prima di tutto la salvezza dello Spezia. Sarebbe come vincere lo scudetto”.

OMNISPORT | 03-12-2020 12:42