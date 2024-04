Serie B, si parte con Venezia-Cremonese e Pisa-Catanzaro: i possibili verdetti e dove vedere la 35ªgiornata

Prende il via il 35° turno di Serie B con gli anticipi del venerdì: la programmazione e gli orari in tv e i possibili verdetti della prossima giornata.

Mancano poche giornate alla fine della regular season della Serie B e ogni punto diventa sempre più importante per cercare di tagliare il traguardo degli obiettivi stagionali. Il 35° turno prende il via con gli anticipi tra Venezia-Cremonese e Pisa-Catanzaro e proseguirà poi con le sfide tutte in programma sabato 27 aprile.

Lecco, ultima spiaggia a Parma. Pirlo sfida il Como

La giornata di Serie B parte subito con due match di alta classifica: il Venezia ospita la Cremonese per cerare di restare in scia al secondo posto. Potrebbe approfittarne il Catanzaro, atteso dal Pisa di Aquilani che spera ancora in un posto per i playoff. I calabresi non possono perdere punti, se vogliono provare a conquistare un piazzamento tra le top 4, che garantirebbe un vantaggio per la post season. Il primo verdetto del campionato potrebbe arrivare al Tardini: il Lecco ha una sola possibilità per difendere la categoria, vincere contro il Parma, altrimenti arriverebbe la retrocessione aritmetica in Serie C.

Faccia a faccia anche tra Brescia e Spezia, con le due squadre che lottano per obiettivi differenti; i padroni di casa per tenersi stretto un posto in top eight, gli ospiti per cercare di evitare i playout, con la salvezza distante solo un punto. Nella zona rossa due match potrebbero dare una svolta al finale della stagione: Ternana-Ascoli e Cosenza-Bari. La classifica è corta e anche un minimo sbaglio potrebbe essere fatale. Più difficile l’impresa per la FeralpiSalò, che in casa del Cittadella deve puntare alla vittoria per credere ancora nella rimonta.

La Sampdoria di Pirlo apre i cancelli al Como, in lotta per il primo posto e per tenersi stretto la possibilità di promozione diretta in Serie A. Il Palermo riceve la Reggiana con l’obiettivo di tornare al successo dopo cinque turni di astinenza e blindare i playoff. Sfida da metà classifica tra Modena e SudTirol.

LA CLASSIFICA

Parma 70 punti; Como 67; Venezia 64; Cremonese 60; Catanzaro 56; Palermo 52; Brescia 46; Sampdoria (-2) 45; Pisa e Cittadella 44; Sudtirol 43; Modena e Reggiana 40; Cosenza 39; Ternana 37; Bari e Spezia 36; Ascoli 34; Feralpisalò 31; Lecco 26.

Serie B, il programma della 35ª giornata

VENERDÌ 26 APRILE

Pisa-Catanzaro ore 20.30

Venezia-Cremonese ore 20.30

SABATO 27 APRILE

Brescia-Spezia ore 14.00

Modena-SudTirol ore 14.00

Parma-Lecco ore 14.00

Ternana-Ascoli ore 14.00

Cittadella-FeralpiSalò ore 16.15

Cosenza-Bari ore 16.15

Palermo-Reggiana ore 16.15

Sampdoria-Como ore 16.15

Dove vedere la Serie B

Non ci sono canali che permettano di vedere in chiaro il campionato o che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B. Queste le alternative:

Dazn copre tutte le partite del campionato e dei playoff: Fai qui il tuo abbonamento a Dazn Sky trasmette tutto il campionato e le partite si possono anche vedere in streaming acquistando un pacchetto su NowTv

Abbonati qui a Now-Tv: tutta la Serie B in diretta streaming