Sampdoria, appello a Valentino Rossi, l’invito speciale di Pirlo dopo la rivelazione: "Ti aspettiamo a Marassi"

Dopo l'ammissione del nove volte campione del mondo in MotoGp sui trascorsi da tifoso doriano, il club blucerchiato invita il Dottore a Marassi: il messaggio ufficiale di Andrea Pirlo

Nemmeno il tempo di esultare per lo scudetto vinto dall’Inter, che Valentino Rossi potrebbe riscoprire il vecchio amore per i colori blucerchiati. Non è, infatti, tardato ad arrivare l’invito ufficiale a Marassi da parte della Sampdoria a Vale, che giusto qualche ora fa aveva ammesso di aver tifato la Doria da bambino, prima di abbracciare il nerazzurro.

Valentino, l’ammissione sulla Sampdoria

“Sono interista dal 1998, ma da giovane ero sampdoriano… quando ero piccolo. Poi, nel 1998, all’Inter è arrivato Ronaldo il Fenomeno e mi sono appassionato moltissimo di calcio. Da quel momento sono andato a vederli a San Siro tantissime volte e, da lì, sono molto, molto interista”, così Valentino Rossi ha raccontato la sua fede nerazzurra nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport in occasione del ventesimo scudetto conquistato dalla “banda di Simone Inzaghi”.

L’appello della Samp a Valentino

L’ammissione sulla passione blucerchiata da bambino non è, però, passata inosservata e, così, la Sampdoria ha colto la palla al balzo e ha inviato un messaggio speciale al nove volte campione del mondo di MotoGp. Sui canali social ufficiali della società doriana è apparso, infatti, un video-appello affidato a mister Andrea Pirlo. “Ciao Valentino, abbiamo un messaggio per te…”.

Il messaggio di Andrea Pirlo

Con tanto di maglia blucerchiata numero 46 personalizzata “Valentino” in mano, il tecnico blucerchiato ha lanciato il suo invito: “Ciao Vale, dato che hai detto che eri un tifoso della Samp il primo amore non si scorda mai. Ti aspettiamo a Marassi a vedere una nostra partita”. Tra i numerosissimi like anche quello dell’ex Ct dell’Italia campione d’Europa 2020 e leggenda della Doria, Roberto Mancini.

Vale potrebbe festeggiare due volte

Non resta che attendere la risposta del Dottore, che si sta togliendo qualche soddisfazione anche nel WEC 2024. Attualmente ottava in classifica, dopo un avvio complicato alla guida dell’ex allenatore della Juventus, la Sampdoria è in piena lotta per i playoff che potrebbero regalare il ritorno nel massimo campionato dopo appena un anno di purgatorio in Cadetteria. Chissà, dopo lo scudetto dell’Inter, quest’anno Vale potrebbe anche festeggiare due volte… magari proprio a Marassi con la sciarpa blucerchiata al collo.

