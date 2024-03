Mancini, solo pari dell’Arabia ma un passo avanti verso il Mondiale

La Nazionale di Mancini non centra il pass per il passaggio del turno verso il Mondiale del 2026: 1-1 contro il Tagikistan, tutto rimandato a giugno

27-03-2024 11:22

L’Arabia Saudita sfiora la qualificazione in anticipo alla terza fase verso il Mondiale del 2026 e rimanda tutto ai prossimi appuntamenti. La Nazionale di Mancini non va oltre l’1-1 contro il Tagikistan e conquista un punto che non garantisce ancora la certezza aritmetica del passaggio del turno. I biancoverdi restano al comando della classifica a più tre sulla Giordania e a più cinque sulla squadra di Shekiladze. I primi due posti staccheranno il pass per la fase successiva e per farlo al ct italiano basterà un pari contro il Pakistan.

L’Arabia frena, pari contro il Tagikistan

Dopo tre vittorie consecutive, si ferma a Dushanbe la corsa di Mancini nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Termina con un pareggio la sfida contro il Tagikistan al termine di una partita molto complicata per l’Arabia Saudita. La squadra di Shekiladze conduce il match e spreca molte occasioni, prima con Dzhalilov, poi con Samiev da posizione favorevole. I gol arrivano tutti nella ripresa: sblocca Al Buraikan di testa, pareggia Soirov a dieci dal termine. Un punto che complica i sogni dei “Leoni persiani”, che restano a due lunghezze dalla qualificazione. Tutto rimandato a giugno, quando arriveranno i primi verdetti.

Partita sospesa per blackout

Non succede solo nelle pubblicità, qualche volta capita anche negli stadi. Di cosa stiamo parlando? Di un blackout al Republican Central Stadium al 27′ durante il match tra il Tagikistan e l’Arabia Saudita. Si sono spente le luci per qualche minuto e la partita è stata interrotta. Una situazione che non piace mai ai calciatori, costretti a fermarsi “a caldo” e dopo aver preso ritmo.

Arabia Saudita, la classifica e i prossimi impegni

Al momento il ct Mancini ha ben stretto il primo posto davanti la Giordania e i prossimi impegni saranno determinanti per il quadro definitivo della qualificazione.

PROSSIME PARTITE

Pakistan-Arabia Saudita

Giordania-Tagikistan

Arabia Saudita-Giordania

Tagikistan-Pakistan

LA CLASSIFICA