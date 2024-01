Mancini ko in Coppa d’Asia, la frecciata di Gravina a Striscia La Notizia sulla scelta Arabia Saudita

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, risponde con una battuta all’inviato di Striscia La Notizia Enrico Lucci sul rapporto con Roberto Mancini, che nel frattempo affronta le critiche per l’uscita dalla Coppa d’Asia

31-01-2024 21:47

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Roberto Mancini nel mirino. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana ora deve affrontare le critiche per il fallimento Coppa d’Asia. L’eliminazione della nazionale araba agli ottavi di finale ha scatenato sin da ieri sera l’ironia dei tifosi italiani, che hanno preso malissimo la sua scelta di lasciare la nazionalità e scegliere il paese arabo; oltre che per le modalità del suo frettoloso addio.

La frecciata di Gravina

A Striscia la Notizia va in onda un servizio, firmato da Enrico Lucci, e che vede come protagonista anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Lo scenario è quello dell’Opera di Roma, con il presidente federale che ha fatto di tutto per sottrarsi alle domande dell’insistente intervistatore che ha provato a stuzzicarlo sulla chiusura del rapporto con il Mancio.

Alla fine Gravina però ha capitolato ed ha regalato solo una mezza battuta a Lucci: “Non ho mai litigato con Mancini. E’ andato via non per i soldi ma per le temperature”. Una frecciata al tecnico con cui i rapporti sono tutt’altro che sereni.

Gravina tradito da Mancini

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non ha mai nascosto di essersi sentito tradito non tanto dalla scelta di Mancini quanto dai modi con cui è avvenuta: “Non riesco a rimuovere questa amarezza – ha detto in un’intervista a Le Iene di qualche tempo fa – Non so se mi sento tradito ma credo che abbia sbagliato nei modi e nei tempi. Vi garantisco che non mi sarei mai opposto perché di fronte a proposte che ho letto sulla stampa, questa andava sicuramente accettata”.

Coppa d’Asia: delusione Arabia Saudita

Roberto Mancini non sta vivendo un buon momento dal punto di vista professionale. La sua Arabia Saudita è infatti stata eliminata agli ottavi di finale della Coppa d’Asia con l’allenatore che è finito nel mirino della critica per aver lasciato il campo ancora prima dell’ultimo rigore della Corea del Sud. La federazione araba ha prima bollato come “inaccettabile” il suo comportamento prima di fare marcia indietro e in conferenza stampa, l’ex ct italiano si è scusato: “Non volevo mancare di rispetto a nessuno, pensavo fosse finita. Voglio ringraziare i miei giocatori per quello che hanno fatto in questa manifestazione ma dobbiamo crescere ancora molto”.

Coppa d’Asia: anche l’Uzbekistan ai quarti