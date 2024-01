Coppa d’Asia: Mancini umiliato da Klinsmann e Kim, anche l’Uzbekistan ai quarti

Dopo l'eliminazione, l'ex ct azzurro è al centro di un'altra polemica. La formazione di Katanec elimina la Thailandia: la decide Fayzullaev

31-01-2024 10:46

Continua a prendere forma il tabellone dei quarti di finale della Coppa d’Asia. L’Arabia Saudita di Roberto Mancini viene eliminata ai calci di rigore dalla Corea del Sud dopo aver chiuso sull’1-1 i tempi regolamentari. La Nazionale del tedesco Klinsmann, nella fase successiva, affronterà l’Australia. Passa anche l’Uzbekistan che elimina la Thailandia con il risultato finale di 2-1 e che ai quarti incontrerà il Qatar.

Arabia Saudita fuori ai rigori, passa la Corea del Sud

Si è concluso il cammino dell’Arabia Saudita di Roberto Mancini in Coppa d’Asia. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio, con i Green Falcons che, sugli sviluppi di un corner, hanno colpito due volte la traversa e sono stati beffati da un salvataggio sulla linea da parte di un difensore della Corea del Sud.

Il secondo tempo è iniziato nel miglior modo possibile per gli uomini di Mancini. Il ct italiano ha optato per il primo cambio della partita, con Radif al posto di Al Shehri. Lo stesso classe ’03, dopo trenta secondi dal suo ingresso in campo, ha sbloccato il risultato e si è anche avvicinato al raddoppio. Di lì a poco, la sfida è stata tutta di marca coreana. Alle varie fiammate della squadra di Klinsmann si è opposto il portiere arabo Al-Kassar che, però, nel lungo recupero ha sbagliato un’uscita e ha concesso ai coreani il gol pareggio firmato Cho Gue-Sung.

Nell’extra-time, per l’Arabia ha prevalso la stanchezza, rispetto a una Corea ancora carica di energie. È stato necessario arrivare ai calci di rigore, dove il portiere Jo Hyeon-woo ha parato i tiri di Al Najel e Ghareeb regalando i quarti di finale alla sua Nazionale.

Mancini, ennesima polemica: va via prima della fine

Roberto Mancini ancora al centro di una nuova bufera. Questa volta, l’ex ct azzurro, ha abbandonato il campo prima della fine dei calci di rigore. Un gesto che non è piaciuto al presidente della federazione saudita ritendendo questo comportamento “inaccettabile”. Poco dopo, però, sono arrivate le scuse dello stesso Mancini nel corso della conferenza stampa: “Chiedo scusa, non volevo mancare di rispetto a nessuno ma credevo che fosse finita”. Il tecnico ha proseguito: “Voglio ringraziare i miei giocatori per quello che hanno fatto. Sono molto felice e altrettanto triste. Triste perchè siamo stati eliminati, ma contento perchè siamo migliorati molto. Ora siamo una squadra, anche se è chiaro che c’è ancora tanto da fare”.

L’Uzbekistan elimina la Thailandia

Festeggia anche l’Uzbekistan che ha mandato ko la Thailandia per 2-1 ed è volata ai quarti di finale dove affronterà il Qatar. Primo tempo piuttosto bloccato all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah, dove la Nazionale allenata da Katanec è riuscita comunque a sbloccare la sfida grazie al gol di Turgunboev. La reazione da parte della Thailandia è arrivata nella ripresa, con un destro a giro di Sarachat che ha sorpreso il portiere Yusupov. L’Uzbekistan, grazie al gol del giovane talento Fayzullaev, ha ipotecato la vittoria.

Coppa d’Asia, il tabellone

Ottavi di finale

Domenica 28 gennaio

O1: Australia -Indonesia 4-0

-Indonesia 4-0 O2: Tagikistan-Emirati Arabi Uniti 1-1; 6-4 d.c.r.

Lunedì 29 gennaio

O3: Iraq- Giordania 2-3

2-3 O4: Qatar-Palestina 2-1

Martedì 30 gennaio

O5: Uzbekistan-Thailandia 2-1

O6: Arabia Saudita-Corea del Sud 1-1; 2-4 d.c.r.

Mercoledì 31 gennaio

O7: Bahrein-Giappone ore 12:30

O8: Iran-Siria ore 17

Quarti di finale

Venerdì 2 febbraio

Q1: Tagikistan–Giordania ore 12:30

Q2: Australia – Corea del Sud O6 ore 16:30

Sabato 3 febbraio

Q3: Vinc 08 – vinc. 07 ore 12:30

Q4: Qatar – Uzbekistan ore 16:30

Semifinali

Martedì 6 febbraio

S1: Vinc. Q1 – vinc. Q2 ore 16

Mercoledì 7 febbraio

S2: Vinc. Q3 – vinc Q4 ore 16

Finale



Sabato 10 febbraio