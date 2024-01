Coppa d’Asia: Iraq ko e i giornalisti vogliono aggredire il tecnico, finisce il sogno della Palestina

Ma, a tenere banco, sono state anche le polemiche extra-campo. Questa volta sono protagonisti i giornalisti iracheni che, nel corso della conferenza stampa post-gara del ct Jesus Casas, hanno tentato di aggredirlo, accusandolo di essersi impegnato maggiormente nel rilasciare interviste ai media spagnoli anziché concrentrarsi sulla competizione. Per evitare il contatto tra le parti, è stato necesssario l’intervento della sicurezza. Il ct dell’Iraq, di fronte ai pochi giornalisti stranieri rimasti in sala, ha smentito quanto accusato dai reporter iracheni. In seguito, la Federcalcio irachena ha subito preso le distanze da quanto accaduto, definendolo “un comportamento disgustoso e sconsiderato nei confronti del ct”.

Avanza il Qatar, eliminata la Palestina

Non basta il cuore alla Palestina che, sul campo dell’Al Bayt Stadium di Al Khor, viene eliminata dal Qatar. La squadra di Dabboub passa in vantaggio grazie al gol di Dabbagh, ma prima del termine del primo tempo i campioni in carica, con il capitano qatariota Al Haydos, ristabiliscono la parità. Poco dopo l’inizio del secondo tempo, i padroni di casa siglano la rete decisiva con Afif su rigore. La Palestina cerca in tutti i modi di strappare il pareggio, ma non riesce e viene eliminata dalla Coppa d’Asia.

Coppa d’Asia, il tabellone

Ottavi di finale

Domenica 28 gennaio

O1: Australia -Indonesia 4-0

-Indonesia 4-0 O2: Tagikistan-Emirati Arabi Uniti 1-1; 6-4 d.c.r.

Lunedì 29 gennaio

O3: Iraq- Giordania 2-3

2-3 O4: Qatar-Palestina 2-1

Martedì 30 gennaio

O5: Uzbekistan-Thailandia ore 12:30

O6: Arabia Saudita-Corea del Sud ore 17

Mercoledì 31 gennaio

O7: Bahrein-Giappone ore 12:30

O8: Iran-Siria ore 17

Quarti di finale

Venerdì 2 febbraio

Q1: Tagikistan–Giordania ore 12:30

Q2: Australia – vinc O6 ore 16:30

Sabato 3 febbraio

Q3: Vinc 08 – vinc. 07 ore 12:30

Q4: Qatar – vinc. 05 ore 16:30

Semifinali

Martedì 6 febbraio

S1: Vinc. Q1 – vinc. Q2 ore 16

Mercoledì 7 febbraio

S2: Vinc. Q3 – vinc Q4 ore 16

Finale



Sabato 10 febbraio