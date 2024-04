Serie B risultati 34a giornata: Palermo e Parma non si fanno male, poker Cosenza alla Reggiana. Classifica

Quintultima giornata del campionato cadetto: negli anticipi 0-0 tra Palermo e Parma al Barbera e 4-0 dei calabresi in casa di Nesta con D'Orazio, Tutino e Forte (doppietta)

Il Parma fa un altro passettino verso la Serie A, il Palermo si avvicina ai playoff. Niente gol nella supersfida del Barbera tra i rosanero e i ducali, piatto forte degli anticipi del 34mo e quintultimo turno del campionato cadetto. Di gol se ne vedono quattro – tutti di marca cosentina – al Mapei Stadium, dove i calabresi spengono le residue speranze playoff della Reggiana. Tutte al sabato le altre partite: spicca Catanzaro-Cremonese, mentre il Como affronta una pericolante in trasferta, la FeralpiSalò.

Palermo-Parma 0-0: scontri tra tifosi e polizia

Finisce 0-0 il big match del Barbera tra il Palermo e il Parma. Sotto gli occhi di Krause, il presidente gunto dagli Stati Uniti direttamente per godersi il finale di campionato, la capolista non riesce a sfondare contro un Palermo finalmente ermetico e solido in difesa. In compenso la squadra di Mignani si vede poco dalle parti del portiere emiliano. Poche le occasioni da una parte e dall’altra. Il Parma si rende pericoloso prima del riposo con Di Chiara e Del Prato, il Palermo nella ripresa sciupa una buona chance con Buttaro. Tensione prima e durante il match: 200 tifosi rosanero hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per entrare nel settore ospiti. Un’auto è stata data alle fiamme all’esterno dello stadio.

Reggiana-Cosenza 0-4: i silani calano il poker

Il Cosenza si avvicina alla salvezza diretta grazie al clamoroso poker rifilato alla Reggiana. La squadra di Nesta va subito sotto dopo 6′ – colpo di testa vincente di D’Orazio su cross di Tutino – e subisce poi la rete del raddoppio qualche istante prima dell’intervallo proprio per mano di Tutino, che poco prima aveva colpito un palo. Nella ripresa arrivano altri due gol per il Cosenza. Li firma Forte al 37′ , su punizione di Calò, e al 45′ col sinistro su invito di Marras.

Serie B: calendario e risultati 34ma giornata

Venerdì 19 aprile ore 20.30

Palermo-Parma 0-0

Reggiana-Cosenza 0-4

Marcatori: 6′ pt D’Orazio, 44′ pt Tutino, 37′ st e 45′ st Forte

Sabato 20 aprile ore 14

Ascoli-Modena

Bari-Pisa

Brescia-Ternana

FeralpiSalò-Como

Sabato 20 aprile ore 16.15

Catanzaro-Cremonese

Lecco-Venezia

Spezia-Sampdoria

Sudtirol-Cittadella

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica: Parma 70 punti, Como 64, Venezia 61, Cremonese 59, Catanzaro 55, Palermo 52, Brescia 45, Sampdoria 44, Pisa e Cittadella 43, Sudtirol 42, Reggiana 40, Modena e Cosenza 39, Ternana 36, Bari e Spezia 35, Ascoli 33, FeralpiSalò 31, Lecco 26.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B, il prossimo turno (26-27 aprile)

Pisa-Catanzaro venerdì 26 aprile ore 20.30

Venezia-Cremonese venerdì 26 aprile ore 20.30

Brescia-Spezia sabato 27 aprile ore 14

Modena-Sudtirol sabato 27 aprile ore 14

Parma-Lecco sabato 27 aprile ore 14

Ternana-Ascoli sabato 27 aprile ore 14

Cittadella-FeralpiSalò sabato 27 aprile ore 16.15

Cosenza-Bari sabato 27 aprile ore 16.15

Palermo-Reggiana sabato 27 aprile ore 16.15

Sampdoria-Como sabato 27 aprile ore 16.15

