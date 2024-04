Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Sampdoria, gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie B.15:30

Lo Spezia è in zona playout, al quartultimo posto in classifica con 35 punti. Otto punti nelle ultime cinque gare per la squadra di D’Angelo, che nell’ultimo turno ha perso 2-0 a Parma.15:58