Tutto pronto allo Stadio Druso di Bolzano, scendono in campo Sudtirol e Cittadella! Gara che apre le porte di questo pomeriggio inoltrato di B, nel turno di ritorno si affrontano tirolesi e granata in una sfida che mette in palio punti importanti in chiave play-off promozione. I due schieramenti sono attualmente in tasselli più che ravvicinati della classifica, con il Sudtirol fisso in 11^ posizione con 42 punti totali, ad un passo dal Cittadella che presidia il posto numero 10 con 43 punti totalizzati. L'ultimo incrocio tra le due compagini risale allo scorso 25 Novembre, nella sfida che vide il trionfo granata per 2-1 tra le mura domestiche del Tombolato.15:50