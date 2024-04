Ultimi istanti d'attesa allo Stadio San Nicola di Bari, poi sarà Bari-Pisa! In questo folto pomeriggio di B, il calendario pone a confronto Biancorossi e Nerazzurri dopo ben sette mesi dall'ultima volta, sfida risalente allo scorso 16 Settembre che terminò con un equo 1-1. L'odierno scontro mette in palio tre punti che risulterebbero fondamentali per entrambe le compagini: Bari alla ricerca della vittoria per abbandonare la zona play-out e raggiungere la salvezza aritmetica, Pisa che vuole l'accesso alle prime otto posizioni della classifica per staccare il pass dei play-off promozione.13:39