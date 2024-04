Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Catanzaro-Cremonese, match valido per la 34ª giornata di Serie B.15:44

Sfida ad alta quota al Ceravolo, dove la grande atmosfera cercherà di accompagnare il Catanzaro alla conquista dei tre punti. Il club guidato da Vivarini è reduce dalla vittoria contro il Modena e spera in un risultato positivo per avvicinarsi il più possibile proprio alla Cremonese. Catanzaro al momento al quinto posto in campionato con 55 punti, con la possibilità sempre più concreta di un posto nei playoff.15:53