Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori13:47 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia e Ternana, gara valida per la Giornata 34 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Mario Rigamonti.13:47

Il Brescia è reduce dal k.o. contro il Venezia (0-2), che ha chiuso una striscia di due vittorie consecutive. Tra le mura amiche, le Rondinelle vantano comunque un ottimo record: su 16 gare finora disputate, sei vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. La squadra allenata da mister Maran occupa attualmente il settimo posto in classifica (con 45 punti).13:48

La Ternana è in striscia aperta di risultati utili da due gare di fila: pareggio (0-0) col Modena e vittoria (2-1) in trasferta con la Cremonese. Il record delle Fere in trasferta è però molto altalenante, frutto di cinque vittorie, due pareggi e nove sconfitte. In classifica, i rossoverdi hanno un vantaggio di un solo punto sulla zona playout e oggi cercheranno di fare risultato.13:48

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si schiera con un 4-3-2-1 formato da: Lezzerini - Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Bianchi, Galazzi - Moncini. All. Maran. A disposizione: Avella, Papetti, Mangraviti, Cartano, Huard, Van De Looi, Bertagnoli, Fogliata, Bjarnason, Ferro.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Ternana risponde invece con 3-5-2 in cui figurano: Vitali - Dalle Mura, Capuano, Lucchesi - Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni - Pereiro, Raimondo. All. Breda. A disposizione: Franchi, Boloca, Zoia, Viviani, Marginean, Faticanti, Labojko, Pyyhtia, Favasuli, Distefano, Favilli, Dionisi.13:49

Mister Maran praticamente conferma quasi in toto l’undici titolare che aveva cominciano la trasferta a Venezia dello scorso turno. Unica novità rappresentata da Davide Adorni, schierato al centro di una difesa a quattro anche perché Mohamed Fares è squalificato per questo turno.13:49

Mister Breda cambia invece due protagonisti rispetto alla formazione titolare che aveva iniziato la sfida vinta contro la Cremonese. Kees de Boer protagonista nel centrocampo a cinque, al posto di Niklas Pyyhtia, mentre la punta di riferimento sarà il classe 2004 Antonio Raimondo.13:49

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Rigamonti. A dirigere questo Brescia-Ternana sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Marco D’Ascanio (Ancona) e Fabrizio Ricciardi (Ancona). IV Ufficiale Fabio Rosario Luongo (Napoli), VAR Maurizio Mariani (Aprilia) e AVAR Rodolfo di Vuolo (Castellamare di Stabia).13:50

1' INIZIA Brescia-Ternana, fischio di Bonacina e si può partire qui al Rigamonti. Meteo piovoso e temperatura di 13°. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 14:02

3' Cross dalla destra per la testa di Bianchi, ma Lucchesi libera l'area con un ottimo intervento e sventa così la minaccia per la sua Ternana. Brescia che ha cominciato con grande verve questa partita. 14:05

5' Ternana pericolosa. Cross dalla sinistra molto invitante, a centro area Raimondo stacca di testa sovrastando la difesa del Brescia, ma non riesce a girare verso la porta difesa da Lezzerini. 14:08

7' Brescia sempre in possesso palla e a far rintanare la Ternana nella sua metà campo. Molto attivo Besaggio, problemi di scarpini per qualche giocatore delle Rondinelle. 14:10

10' Prova il break la Ternana. Casasola cerca in profondità il taglio di Raimondo, ma Cistana copre al meglio e spezza la trama offensiva degli ospiti. Brescia comunque sempre in controllo di questa sfida, almeno finora. 14:12

11' Ci prova Galazzi. Azione manovrata delle Rondinelle sulla destra, con palla poi in orizzontale per il numero 23. Galazzi riceve al limite, sistema la sfera e cerca il sinistro dalla distanza, non inquadrando però lo specchio della porta avversaria. 14:14

13' Proteste del Brescia. Corner dalla destra delle Rondinelle, Adorni stacca di testa a centro area e si lamenta per un tocco di braccio di un avversario. Arriva il fischio del direttore di gara, il signor Bonacina, ma per una punizione a favore degli ospiti. Il corner del Brescia ha difatti oltrepassato la linea di fondo. 14:15

15' Occasione Brescia. Grande dialogo in area tra Bianchi e Moncini, col primo che fa velo e libera la sponda del secondo. Dopo aver ricevuto il passaggio che chiude l'uno-due, Bianchi calcia di controbalzo col destro, ma non inquadra la porta difesa da Vitali. 14:17

18' Manovra sempre e comunque il Brescia, che continua a schiacciare la Ternana nella sua metà campo. Fere ben disposte in campo e così sfida bloccata, anche perché le Rondinelle giocano in ampiezza ma faticano ad arrivare al tiro. 14:21