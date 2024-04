Il Modena ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque gare. L’ultima vittoria risale allo scorso 27 gennaio, il successo contro il Parma. Risultati che hanno portato il club ad optare per il cambio allenatore. Oggi farà il suo esordio in panchina Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Sudtirol. Il Modena è tredicesimo in classifica con 39 punti.13:31