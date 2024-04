Benvenuti allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza per la sfida tra FeralpiSalò e Como gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B.14:01

I padroni di casa sono penultimi in classifica con 31 punti e nella scorsa giornata hanno rimediato una sconfitta per 3-1 sul campo del Pisa. Gli uomini di Zaffaroni devono recuperare 4 punti al Bari per accedere alla zona play-out.13:31