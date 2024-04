Serie A, lotta salvezza infuocata: i criteri in caso di arrivo a pari punti

Mancano sei giornate alla fine del campionato e ai verdetti finali e molte squadre sono in lotta per non retrocedere in Serie B: i criteri della retrocessione

Non solo il posto Champions League e per le coppe Europee, in Serie A c’è un’altra lotta molto aperta, quella per la salvezza. Tolta la Salernitana, ormai con un piede e mezzo in Serie B, restano sette squadre in appena sei punti. Più si scende e più la distanza si assottiglia e può bastare un dettaglio a fare la differenza nelle ultime partite di campionato. Ma quali sono i criteri per la retrocessione?

Chi scende in Serie B? I criteri

Le regole sono chiare: saluteranno la Serie A le ultime tre squadre in classifica. Ma i calcoli potrebbero complicarsi in caso di arrivo a pari punti. Come primo aspetto si terrà in considerazione la classifica avulsa, ossia gli scontri diretti tra le sole squadre prese in considerazione e prevarrà chi avrà fatto un miglior punteggio. Se dovesse persistere ancora la parità si procederà prendendo in considerazione altri criteri: la differenza reti negli scontri diretti, a seguire la differenza reti generale, poi i gol fatti e come ultima opzione il sorteggio. C’è solo un’eccezione che prevede la disputa dello spareggio.

Quando si gioca lo spareggio?

Qualora i club che a fine stagione arriveranno al diciottesimo e al diciassettesimo posto con gli stessi punti, entrerà in gioco lo spareggio salvezza. Proprio come è successo lo scarso anno tra il Verona e lo Spezia. Con una piccola differenza: non sarà un unico match di novanta minuti, ma una doppia sfida su entrambi i campi, per rendere ancora più giusto il risultato finale. Un’eventualità che potrebbe ripetersi vista la classifica molto corta soprattutto tra Empoli, Verona, Frosinone e Sassuolo.

Serie A, lotta salvezza: i match in programma

13.Lecce – 32 punti

14. Cagliari – 31 punti

15. Udinese – 28 punti*

16. Empoli – 28 punti

17. Verona – 27 punti

18. Frosinone – 27 punti

19. Sassuolo – 26 punti

20. Salernitana – 15 punti

*una partita da recuperare