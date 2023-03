Spezia, Semplici: "Tanti assenti, ma vogliamo una grande prestazione"

Il tecnico dei liguri ha parlato dei diversi giocatori che potrebbero non esserci nell'importante sfida alla Salernitana.

31-03-2023 16:28

Domenica pomeriggio per lo Spezia ci sarà una sfida molto delicata in casa con la Salernitana. Uno scontro diretto per cercare di fare punti pesanti in ottica salvezza. In attacco mancherà lo squalificato Nzola, ma dovrebbero essere assenti anche altri giocatori come ammesso da Leonardo Semplici in conferenza stampa: “Shomurodov ha fatto gol in nazionale e questo deve far piacere a lui e a me. Agudelo ha un problemino e Krollis ha qualità, ma deve raggiungere la condizione migliore. Valuteremo in queste ore”.

Durante la sosta ci sono stati dieci giocatori dello Spezia con le proprie nazionali, come Ampadu ed Ekdal. Così Semplici: “Una gratificazione per la società, ma dispiace non poterli allenare”. Sulle varie assenze ha aggiunto: “Abbiamo qualche defezione, ma vedremo di fare la conta per fare una grande prestazione. È una partita che conta molto per il nostro campionato e stiamo cercando di prepararla al meglio”.