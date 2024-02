Stadio Milano, Sala: "Fossi in Scaroni mi fiderei di WeBuild"

Il sindaco: "Nessuno vuole mettere a rischio nulla"

19-02-2024 18:24

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha espresso dubbi sulla possibilità di poter continuare a giocare nello stadio di San Siro con una ristrutturazione in corso, come sosterrebbe anche la società WeBuild, che si è proposta per realizzare i lavori. “Non è che quello che dice WeBuild è sacro ma é la più grande società italiana, conosce bene Milano, fossi in Scaroni se mi dice che si può fare tenderei a fidarmi”, ha commentato il sindaco, Giuseppe Sala, a margine di un convegno sulle autonomie territoriali in Prefettura – perché loro non sono teorici ma fanno i lavori. So che hanno fatto una visita o la devono fare, per cui é importante quello che diranno”. Sala ha poi aggiunto: “Noi quello che possiamo fare come Comune, se WeBuild dice che si può fare, è quello di dare la garanzia alle squadre con la verifica degli uffici. Nessuno vuole mettere a rischio nulla. Io non mi sento di prendermi un rischio, ma se si può fare noi certamente collaboreremo”.