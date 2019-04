Il capitano della Fortitudo Stefano Mancinelli pensa già al derby: "Sono due anni che non lo giochiamo, anche se le ultime due volte è stato in A2. Sono molto carico. Ha ragione Recalcati quando dice che non bisogna correre dietro alla Virtus, anche se poi il derby è una partita a sé: non conta chi ha il budget più alto, ma chi ha più attributi" racconta a 'Stadio'.

"Sono tornato alla Fortitudo perché all’inizio della carriera questa era stata la mia seconda casa e la mia seconda famiglia. Dopo l’esperienza a Milano, ho sempre desiderato rivestire questa maglia. Vorrei continuare a rimanere qui" aggiunge l'ex Olimpia.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 12:13