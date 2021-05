Stella Rossa, 108 punti in Campionato: record assoluto per Stankovic

Era un fenomeno in campo Dejan Stankovic, quando vestiva la maglia numero 10 della Lazio e la 5 dell‘Inter, e sembra un fenomeno anche in panchina, almeno a giudicare dal campionato appena concluso dalla Stella Rossa, che ha terminato la competizione con un record di 108 punti. Si, avete letto bene, 108. Mai nessuno come lui (per intenderci, la stagione record di Conte alla Juve terminò con 102).

Nel match di mercoledì contro il Metalac, all’ultima giornata di campionato, la Zvezda di mister “Deki” ha trionfato con la Manita, inequivocabile 5-1 inflitto ai rivali, successo extra large che gli ha consentito di chiudere il torneo a quota 108 punti.

38 partite giocate, 35 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte e +13 sui ‘cugini’ del Partizan, secondi a quota a 95 punti. Questo il risultato finale della Stella Rossa, che ha battuto il precedente record di punti firmato dal Celtic nel 2016/2017, quando concluse il campionato a 106 punti.

Questo pazzesco punteggio da inserire a curriculum attirerà a Dejan Stankovic gli interessi di qualche grande club?

