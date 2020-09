Suarez, gli aggiornamenti di Ravezzani gelano gli juventini

La trattativa tra la Juventus e Luis Suarez va avanti, anche se le complicazioni non mancano. E quello che sembrava un semplice granello di sabbia, l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del Pistolero, rischia di bloccare tutto il complesso ingranaggio dell’affare. A fare il punto della situazione ci hanno pensato Fabio Ravezzani e la redazione di Telelombardia.

Suarez, le novità di Ravezzani

Al termine di una puntata speciale che ha visto un lungo focus dedicato all’attaccante uruguaiano, il giornalista e conduttore ha pubblicato un interessante Tweet: “A Qsvs abbiamo approfondito le tematiche riguardanti la cittadinanza a Suarez. Non sarà automatica con l’esame di italiano, ma una volta superato richiederà un ulteriore iter burocratico con tempi non certi (da giorni, a settimane a mesi). La Juve ne terrà conto”.

Giovedì l’esame di italiano di Suarez

L‘esame di italiano per l’attaccante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stato fissato per giovedì 17 settembre a Perugia. In quell’occasione il centravanti del Barcellona e della Celeste dovrà dimostrare alla commissione di avere un’accettabile padronanza della lingua di Dante, Petrarca e Manzoni. Ma, come svelato da Ravezzani, la cittadinanza non arriverebbe in automatico l’indomani. Bisognerà comunque aspettare dei tempi che non sono ancora definibili con certezza.

Suarez-Juve, le reazioni dei tifosi

Sono tanti i sostenitori della Juve a essere preoccupati dopo gli approfondimenti di Ravezzani. Stefano è tra i pochi ottimisti: “Ma va..metton lì 2 soldi, vedi come schizza davanti con priorità assoluta la pratica..e questo NON perché è la Juve, sia chiaro, ma perché in Italia è così..a parole son tutti trattati uguali..ma come è stato detto anche in puntata, Kaka il giorno dopo l’esame era già italiano”. Ryan se la prende con la dirigenza: “Tutto questo perché Paratici ha avuto fretta di ingaggiare Mcdonald, pardon McKennie“. Anche Mario è inviperito: “È assurdo che un club come la Juve non abbia approfondito prima. Ridicolo”.

SPORTEVAI | 14-09-2020 10:53