Suarez vuole giocare in Premier League

19-01-2022

In uscita dall’Atletico Madrid, Suarez sta pensando al suo futuro. Il quasi 35enne attaccante, accostato in passato anche alla Juventus, vorrebbe, secondo il Mundodeportivo, tornare a giocare in Premier League.

L’Aston Villa di Gerrard potrebbe essere la soluzione migliore (giocherebbe con Countinho). Attenzione anche alle sirene brasiliane. Atletico Mineiro e Corinthians avrebbero fatto delle offerte.

