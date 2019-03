Suma: “Piatek? C'è chi impiega 4 anni a segnare nel derby”

Kryzstof Piatek ha “toppato” il derby, rimanendo a secco nella gara più sentita dai tifosi del Milan: naturalmente non è tutta colpa sua, la squadra di Rino Gattuso non ha offerto palloni giocabili al suo centravanti, stretto nella morsa De Vrij-Skriniar. Ai tifosi dell’Inter, però, questo non interessa: dopo un derby vinto è quasi un obbligo prendere in giro gli avversari e se il miglior giocatore avversario delude, il primo obiettivo delle invettive non può che essere lui.

LA DIFESA DI SUMA. Ma le critiche eccessive rivolte a Piatek da parte dei supporter dell’Inter non sono piaciute però a Mauro Suma. Sul suo account Twitter il giornalista di fede rossonera ha difeso il polacco e per risultare più “velenoso” ha tirato in ballo uno dei giocatori simbolo dell’Inter: Mauro Icardi. “Un po’ di sfottò da derby ci sta – ha twittato Suma – e l’Inter ha vinto strameritatamente. Ma l’assalto dei tifosi avversari a sminuire Piatek per non aver fatto gol in un derby, non è una cosa seria”.

LA FRECCIATINA. Poi ecco la stoccata al mondo nerazzurro: “Icardi idolo e capitano – ha aggiunto Suma – ha fatto il primo gol in un derby dopo 4 anni a secco”. Un dato inoppugnabile, quello avanzato da Suma: Icardi segnò il suo primo gol al Milan nel 2-2 del 15 aprile 2017, nel suo 8° derby di campionato con la maglia dell’Inter. “Tutta invidia” commentano molti follower di Suma, sostenendo la sua difesa di Piatek contro gli attacchi del popolo nerazzurro. Intanto, l’ex Genoa si difende bene anche da solo: tornato in nazionale, è subito andato in gol, risultando decisivo nel match vinto dalla Polonia contro l’Austria.

