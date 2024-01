Supercoppa, Marelli smentisce Cesari: protocollo Var non è mai cambiato e non era rigore

Il moviolista di Dazn si scaglia contro i "rigorini" e bacchetta il collega di Mediaset in tema di regolamento, si scatena il putiferio sui social

19-01-2024 14:00

Era rigore o no quello assegnato dall’arbitro La Penna alla Fiorentina – e poi sbagliato da Ikonè – a fine primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana tra i viola e il Napoli? La decisione ha spaccato gli addetti ai lavori e i tifosi, anche se ovviamente il rotondo successo degli azzurri ha parzialmente silenziato le polemiche.

Per Cesari il rigore c’era ed è cambiato il protocollo Var

Netto il giudizio di Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset fa rivedere le immagini dell’episodio contestato a Italia1 e dice: “Minuto numero 43, bravo La Penna che è stato di un’intelligenza tattica superiore, è vicino all’azione e ai giocatori dice: l’ho visto io. Inevitabile il rigore. Rigore giusto, ottima chiamata dell’arbitro e degli assistenti al VAR. Se non avesse fischiato, però, attenzione, non sarebbe intervenuto il Var, stiamo parlando ancora di soggettività, il protocollo del Var è cambiato di nuovo, ora se l’arbitro ha fischiato il Var deve solo dire: c’è un tocco sì, ha toccato il pallone? No”.

Marelli smentisce Cesari su rigore e protocollo

A stretto giro arriva la replica di Luca Marelli al termine di Napoli-Fiorentina in Supercoppa. L’esperto di Dazn su Facebook e Twitter non ce la fa a trattenersi e, pur senza citare direttamente Cesari, attacca: “Il protocollo VAR non è mai stato cambiato di una virgola negli ultimi sei anni. L’unica modifica è del 2018: da “chiaro errore” si è passati a “chiaro ed evidente errore”. Per cortesia, basta con le affermazioni che il protocollo sia stato cambiato. non giudico mai il lavoro delle persone che svolgono il mio stesso compito. In realtà sono settimane che ascoltiamo e leggiamo questa teoria, cerchiamo di mettere un punto definitivo: il protocollo non è mai stato modificato, al netto della precisazione del 2018″

Poi aggiunge: “Il contatto c’è stato. Per me mai da rigore un tocco così leggero ma il VAR è tagliato fuori perché un tocco sulla punta del piede c’è stato. Tocco leggerissimo (che taglia fuori il VAR) ma c’è un motivo per cui dico sempre che il rigore deve essere un rigore e non questi contatti marginalissimi. Non è un caso se non sono mai d’accordo con queste decisioni: non ha senso assegnare un rigore per ogni minimo contatto, altrimenti ce ne dovrebbero essere cinque a partita”.

La polemica tra gli ex arbitri scatena la bufera social

Fioccano le reazioni: “Vero cambia solo la soggettività !! Signor Marelli lo dico con molto rispetto le decisioni non sono omogenee per tutti non le voglio dire ,perché e in base alle strisce ma e sotto gli occhi di tutti !! Il Var è stato istituito per fermare una solo squadra e non lo dico solo io” e anche: “Chiaro ed evidente errore quel rigore…se quel tocchetto è considerata una valutazione da campo c’è da preoccuparsi, si vede anche come Ikone non perda l’appoggio, anzi mette il piede a terra e poi si butta”.

C’è chi osserva: “Però anche voi ci mettete del vostro se in televisione due ex arbitri dicono una cosa diversa dall’ altra la confusione ci sarà sempre. Sinceramente credo abbia ragione Marelli sul protocollo Var” e poi: “E come mai Rocchi ha detto che il var può anche valutare l’entità di una trattenuta? Hanno sempre detto che l’entità la può valutare solo l’arbitro, sbaglio?” e infine: “Il problema caro Luca è che il Var sempre più raramente entra in gioco per chiari ed evidenti errori con particolare riferimento al significato dei termini nella lingua italiana. E sempre più per casi da moviola come testimoniano i pareri divergenti di addetti ai lavori. Il Var resta strumento utilissimo ma temo se ne stia perdendo il senso e soprattutto il controllo”