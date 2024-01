Pagelle di Napoli-Fiorentina 3-0: Simeone core 'ngrato, Zerbin bomber a sorpresa, Ikoné da incubo

Top e flop della partita Napoli-Fiorentina, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana: uno-due micidiale di Zerbin, Juan Jesus assistman. Ikoné spreca un rigore

18-01-2024 21:57

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyad e, lunedì, contenderà il trofeo a una tra Inter e Lazio. A decidere il match il grande ex di turno Simeone, autore di un gran bel gol, e Zerbin, protagonista di una clamorosa doppietta appena entrato in campo nel finale. La Viola spreca un’occasione colossare per il possi Le pagelle del Napoli, top e flop della Fiorentina e il tabellino del match nella nostra analisi.

Napoli-Fiorentina, la chiave della partita

Mazzarri cambia tutto: addio 4-3-3, Napoli con la difesa a tre. Di Lorenzo scala nel terzetto con Rrahmani e Juan Jesus, fiducia a Mazzocchi sulla destra. In mezzo al campo Cajuste e Lobotka. In attacco confermato Simeone, ex di turno, al posto di Raspadori. Italiano risponde con Brekalo, Bonaventura e Ikoné sulla trequarti con Beltran ancora una volta preferito a Nzola come terminale offensivo. In panchina spunta anche Nico Gonzalez, la mossa a sopresa del tecnico della Fiorentina in caso di rigori. La prima occasione è azzurra sull’asse Mazzocchi-Politano, tiro di quest’ultimo e gran risposta di Terracciano.

Al 22′ Napoli avanti: ripartenza avviata da uno spunto fantastico di Kvaratskhelia che regge la pressione di Milenkovic, palla a Juan Jesus che va via a Ikoné e s’inventa trequartista servendo un assist al bacio per Simeone. Movimento da centravanti vero del Cholito, che s’infila tra Martinez Quarta e Biraghi freddando Terracciano. Cinque minuti Beltran pareggia, ma il gol è annullato per fuorigioco netto di Bonaventura. Al 44′ Mario Rui atterra Ikoné, La Penna non ha dubbi e assegna il rigore per la Fiorentina. Lo stesso Ikoné s’incarica della battuta, ma calcia alle stelle.

Rivivi tutte le emozioni di Napoli-Fiorentina

Nella ripresa Italiano prova a dare una scossa cambiando gli esterni, impalpabili: fuori Ikoné e Brekalo, dentro Nzola e Sottil. Ma il fortino eretto da Mazzarri regge e nel finale i partenopei dilagano con una super doppietta di Zerbin a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Napoli, cosa ha funzionato

Per necessità Mazzarri torna al passato e ripropone quella difesa a 3 con cui ottenne ottimi risultati ai tempi della sua prima (anzi seconda, se si considera l’esperienza da secondo con Ulivieri) avventura nel capoluogo campano. Il tecnico di San Vincenzo riesce a imbrigliare la squadra di Italiano con una linea a cinque in fase di contenimento e facendo male in contropiede. Simeone si conferma prezioso come vice Osimhen: dopo il rigore procurato con la Salernitana, il gol nel tempio di Cristiano Ronaldo. Zerbin, con la valigia pronta direzione Frosinone, ne fa due in una manciata di minuti. Chissà che il Napoli non ci ripensi.

Napoli, cosa non ha funzionato

In una serata così, in piena emergenza e con un sistema di gioco nuovo, solo applausi per Mazzarri. L’unico che ha sofferto è stato Mario Rui sulla sinistra, che ha anche causato un rigore.

Le pagelle del Napoli

Gollini 6: Tanto lavoro con i piedi, specialità della casa, e pochi interventi degni di nota.

Tanto lavoro con i piedi, specialità della casa, e pochi interventi degni di nota. Di Lorenzo 6,5: Da braccetto destro della difesa a tre rischiava di andare in difficoltà. Invece, il capitano gioca una partita attenta. Una sola macchia in chiusura su Nzola, che non ne approfitta. Ma, tornato sulla destra, si riscatta con l’assist per il 2-0.

Da braccetto destro della difesa a tre rischiava di andare in difficoltà. Invece, il capitano gioca una partita attenta. Una sola macchia in chiusura su Nzola, che non ne approfitta. Ma, tornato sulla destra, si riscatta con l’assist per il 2-0. Rrahmani 6: La Fiorentina fa davvero troppo poco per complicargli la vita.

La Fiorentina fa davvero troppo poco per complicargli la vita. Juan Jesus 6,5: Il fantasista che non t’aspetti: splendido l’inserimento e il modo in cui manda a rete Simeone. Ostigard (6 dal 72′).

Il fantasista che non t’aspetti: splendido l’inserimento e il modo in cui manda a rete Simeone. (6 dal 72′). Mazzocchi 6,5: Cancellata la follia al debutto col Torino, l’ex Salernitana mostra già un discreto feeling con Politano. Zerbin (7,5 dall’81’: Entra e segna: il suo primo gol col Napoli è pesantissimo. Il secondo è un’autentica perla).

Cancellata la follia al debutto col Torino, l’ex Salernitana mostra già un discreto feeling con Politano. (7,5 dall’81’: Entra e segna: il suo primo gol col Napoli è pesantissimo. Il secondo è un’autentica perla). Cajuste 6: Pur di esserci ha stretto i denti, non tirando mai indietro la gamba. Al 77′, però, è costretto ad alzare bandiera bianca. Gaetano (6 dal 77′).

Pur di esserci ha stretto i denti, non tirando mai indietro la gamba. Al 77′, però, è costretto ad alzare bandiera bianca. (6 dal 77′). Lobotka 6,5: Quando la palla scotta, lo slovacco diventa il porto sicuro cui approdare. Segnali di crescita da parte dello slovacco.

Quando la palla scotta, lo slovacco diventa il porto sicuro cui approdare. Segnali di crescita da parte dello slovacco. Mario Rui 5,5: Si ritrova tra Kayode e Ikoné, due frecce. E in più d’una circostanza va in difficoltà, tanto da causare il rigore poi sprecato da Ikoné.

Si ritrova tra Kayode e Ikoné, due frecce. E in più d’una circostanza va in difficoltà, tanto da causare il rigore poi sprecato da Ikoné. Politano 6,5: Come spesso capitato nel corso di quest’annata tormentata per il Napoli, è tra i più ispirati dei suoi. Lindstrom (6 dal 72′):

Come spesso capitato nel corso di quest’annata tormentata per il Napoli, è tra i più ispirati dei suoi. (6 dal 72′): Simeone 7: Cholito ‘core ‘ngrato’: fredda la sua ex squadra con un movimento che andrebbe studiato da tutti gli aspiranti bomber.

Cholito ‘core ‘ngrato’: fredda la sua ex squadra con un movimento che andrebbe studiato da tutti gli aspiranti bomber. Kvaratskhelia 6,5: Il georgiano avvia l’azione dell’1-0 tenendo botta sul pressing feroce di Milenkovic e innescando Juan Jesus. Zielinski (6 dal 72′).

Top e flop della Fiorentina

Bonaventura 6+: Il più propositivo della Viola. E non è una novità.

Il più propositivo della Viola. E non è una novità. Arthur 6+: Fa girare molto bene la palla: il percorso di rinascita continua.

Fa girare molto bene la palla: il percorso di rinascita continua. Kayode 6: Il piede è da sgrezzare, ma la gamba c’è eccome.

Il piede è da sgrezzare, ma la gamba c’è eccome. Milenkovic 5,5: Va inutilmente a pressare Kvara sulla linea del fondo, facendo saltare gli schemi. E Simeone non perdona.

Va inutilmente a pressare Kvara sulla linea del fondo, facendo saltare gli schemi. E Simeone non perdona. Biraghi 5: Il Cholito gli passa davanti e segna. In ritardo.

Il Cholito gli passa davanti e segna. In ritardo. Brekalo 5: Modalità invisibile: mai uno spunto degno di notà.

Modalità invisibile: mai uno spunto degno di notà. Ikoné 4,5: Si perde Juan Jesus, non proprio un fulimine di guerra, in occasione del gol di Simeone. Poco prima dell’intervallo si procura il rigore del possibile 1-1. Decide di calciarlo, ma il pallone parte da Riyad e arriva direttamente nell’Arno.

Il tabellino di Napoli-Fiorentina

Napoli (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste (77′ Gaetano), Lobotka, Mario Rui (72′ Ostigard); Politano, Simeone (81′ Zerbin), Kvaratskhelia (72′ Zielinski). A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Gioielli, Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (88′ Barak), Biraghi (68′ Parisi); Arthur, Duncan; Brekalo (57′ Sottil), Bonaventura (88′ Faraoni), Ikoné (57′ Nzola); Beltran. A disposizione: Martinelli, Christensen, Maxime Lopez, Ranieri, Nico Gonzalez, Infantino, Faraoni, Yerry Mina, Comuzzo, Amatucci. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Biraghi

Marcatori: 22′ Simeone, 84′ e 87′ Zerbin

Note: al 44′ Ikoné sbaglia un calcio di rigore