Supercoppa, quanto incassano Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina: quanto va ai giocatori se vincono

Ecco i premi in palio per squadre e calciatori che partecipano alla Final Four in Arabia Saudita: patto in casa nerazzurra, Lotito promette un bonus vittoria.

18-01-2024 10:26

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Tutto pronto per la nuova edizione della Supercoppa italiana, che si consumerà tra giovedì 18 e lunedì 22 gennaio, dando spazio alle due semifinali e alla finalissima che mette in palio il trofeo e il ricco montepremi finale. Bonus importanti per Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, le quattro squadre che si contenderanno la coppa in Arabia Saudita. Ecco quanto incassano società e calciatori in caso di vittoria.

Quanto incassa la squadra che vince la Supercoppa Italiana

A ridosso del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, la prima delle due semifinali previste dal nuovo format della Supercoppa Italiana, sono state rese note tutte le cifre relative ai premi di partecipazione e al montepremi finale di questo torneo, organizzato dalla Lega Serie A a Riyad.

La squadra vincitrice, che alzerà l’ambita coppa nella serata di lunedì, porterà a casa la bellezza di 8 milioni di euro, tre in più rispetto a chi perderà l’atto finale della competizione. 5 milioni, dunque, per la seconda classificata, mentre coloro che si fermeranno già in semifinale incasseranno un gettone di partecipazione pari a 1,5 milioni di euro. Una Supercoppa che, in totale, vale 23 milioni di euro.

Quanto incassano i calciatori in caso di vittoria

Ogni premio messo in palio dalla Lega Calcio, in virtù degli accordi con gli sponsor e il paese che ospita la nuova Supercoppa Italiana, andrà direttamente nelle casse delle società partecipanti. E ai calciatori? L’Inter, per esempio, ha già deciso come ridistribuire il premio finale in caso di vittoria: al gruppo squadra guidato da Lautaro Martinez, infatti, andrebbe poco meno del 20% degli 8 milioni di euro destinati alla compagine vincitrice.

Tra le quattro mura dello spogliatoio, del resto, si fanno i conti. Un incentivo per stimolare i giocatori alla vigilia di una competizione spesso sottovalutata, anche per le modalità e le tempistiche con cui viene organizzata. Il patto in casa Inter ne è l’esempio, ma si muoveranno sulla stessa falsariga anche le altre tre concorrenti.

Lotito, premio ai calciatori in caso di vittoria della Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito sarebbe pronto a mettere sul piatto un premio importante in caso di vittoria della Supercoppa. Sarebbe la sesta della sua gestione. Peraltro, i biancocelesti hanno recentemente incassato il bonus destinato alle squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League e quello dedicato a chi si qualifica alle semifinali di Coppa Italia.

Rimpinguate le casse, il patron della Lazio dovrebbe mettere a disposizione di Immobile e compagni poco meno di un milione di euro, qualora la compagine allenata da Maurizio Sarri dovesse alzare il quinto trofeo dell’ultimo decennio biancoceleste. Non è escluso che Lotito possa essere seguito a ruota da Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso, oggi avversari a Riyad in occasione della prima semifinale.