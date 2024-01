Supercoppa Napoli, De Laurentiis d’Arabia: la foto con i dirigenti dell’Al-Shabab diventa virale

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, posa in versione “sceicco” con i dirigenti della squadra di Saudi Pro League e sui social si scatena l’ironia dei tifosi e c'è chi teme per la cessione di Politano

Aurelio De Laurentiis in versione sceicco. Ma prima che i tifosi del Napoli alzino il loro livello di aspettative sulle spese di mercato è meglio chiarire che si tratta solo dell’outifit del presidente azzuro e non la sua voglia di spendere per migliorare la squadra. Il patron ha posato con l’abito tipo dell’Arabia Saudita in vista della sfida di Supercoppa Italia contro la Fiorentina in programma domani sera.

De Laurentiis: la foto diventa virale

Il presidente del Napoli è insieme a Walter Mazzarri e al resto della squadra in Arabia Saudita dove domani gli azzurri scenderanno in campo contro la Fiorentina per la semifinale di Supercoppa Italiana. De Laurentiis ha voluto ringraziare i dirigenti dell’Al-Shabab che hanno offerto ospitalità al club azzurro in questi giorni ed ha posato insieme a loro con tanto di abiti tipici arabi.

La battaglia contro l’Arabia Saudita

Una scelta particolare quella del presidente del Napoli, non tanto per la decisione di vestire la dishdash e il tradizionale copricapo, quanto per il fatto che solo qualche mese fa De Laurentiis aveva lanciato un attacco feroce nei confronti della Lega per la decisione di disputare la competizione in Arabia Saudita, al punto che il numero uno azzurro aveva anche paventato la possibilità di boicottare la competizione.

“Supercoppa in Arabia Saudita? – aveva detto il presidente del Napoli in quella occasione – I paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là”.

Social scatenati contro De Laurentiis

La foto del presidente azzurro, De Laurentiis, in abiti tipici arabi ha fatto in fretta il giro del web scatenando soprattutto ironia. C’è chi ha tirato in ballo una somiglianza con Massimo Troisi e la sua famosa gag dell’Annunciazione, e chi invece è convinto che l’incontro con i dirigenti dell’Al-Shabab sia diventata l’occasione per piazzare l’ennesimo affare di mercato con la cessione di Matteo Politano, che il club arabo cerca da tempo. Qualche tifoso arriva anche a richiedere qualcosa di più importante: “Magari è il momento giusto che vende agli arabi e se ne va”.

