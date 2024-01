Supercoppa, storia del torneo, quanto vale, nuovo format, tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per la prima edizione della Supercoppa a quattro squadre: si parte giovedì con Napoli-Fiorentina, poi tocca a Inter-Lazio. Premio da 8 milioni alla vincitrice

16-01-2024 10:43

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Manca sempre meno alla Supercoppa Italia, un’edizione che si annuncia storica. Non perché si gioca in Arabia Saudita, ma perché per la prima volta saranno quattro le squadre a darsi battaglia per il trofeo. Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio scaldano i motori in vista del formato final four che trae ispirazione dal modello spagnolo.

Supercoppa Italiana: via alla 36a edizione, dove si gioca

Quella che sta per partire è l’edizione numero 36 della Supercoppa italiana e la dodicesima che andrà in scena lontano dai confini nazionali. Nel dettaglio, sarà la quarta volta che si giocherà in Arabia Saudita, pronta a fare il bis dopo aver appena ospitato la Supercoppa spagnola stravinta dal Real Madrid, che ha asfaltato il Barcellona. Le tre partite (due semifinali e la finalissima) si disputeranno tutte all’Al-Awwal Park Stadium di Riad, lo stadio dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Napoli e Fiorentina aprono la Supercoppa: orari e dove vedere le partite

Si parte giovedì 18 gennaio (ore 20:00) con la sfida tra il Napoli campione d’Italia e la Fiorentina finalista di Coppa d’Italia, mentre l’altra semifinale tra Inter, vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, seconda in campionato, è in programma venerdì 19, sempre alle 20:00. La finale tra le due squadre che avranno la meglio in semifinale si disputerà lunedì 22 alle 20:00. La Supercoppa è un’esclusiva Mediaset: tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 e in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity.

L’albo d’oro della Supercoppa: comanda la Juve, l’Inter punta al tris

Con nove successi, di cui l’ultimo nel 2021, è la Juventus la squadra ad aver vinto la Supercoppa Italiana il maggior numero di volte. Inseguono le milanesi a quota sette. L’Inter ha la possibilità di conquistare il terzo trionfo di fila, impresa riuscita soltanto ai cugini del Milan tra il 1992 e il 1994. Cinque, invece, le vittorie della Lazio (l’ultima nel 2019), mentre il Napoli ha alzato il trofeo al cielo in due occasioni (1990 e 2014). Un solo successo per la Fiorentina nel 1996.

Quanto vale la Supercoppa: premio ricco per la vincitrice

Il nuovo format della Supercoppa vale un contratto da 23 milioni per la Lega Serie A. La squadra che si aggiudicherà il trofeo guadagnerà 8 milioni di euro, mentre all’altra finalista andranno all’incirca 5 milioni. Insomma, un’occasione da sfruttare anche in termini economici e non solo per arricchire la propria bacheca.