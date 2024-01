Napoli: Mazzarri lancia una frecciata a Figc e Lega, ma non dimentica la Juventus

Dal tecnico toscano accenni polemici sul nuovo format della Supercoppa Italiana e sulla sconfitta del 2012, quando gli azzurri guidati da lui vennero sconfitti dai bianconeri

17-01-2024 15:45

Qualche buona notizia per i tifosi del Napoli dalla conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana con la Fiorentina: Walter Mazzarri annuncia di fatto il recupero di Cajuste a centrocampo e, forse, quello di Zielinski. Il tecnico non si fa mancare una frecciata a Figc e Lega Calcio per il nuovo format della competizione e anche alla Juventus, ricordando la finale con polemiche del 2012.

Napoli in Supercoppa: Mazzarri recupera Cajuste

Walter Mazzarri recupera un uomo in un centrocampo decimato da mercato e infortuni. Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, semifinale della Supercoppa Italiana in programma domani a Riyadh, in Arabia Saudita, il tecnico del Napoli fa capire che Cajuste sarà della partita e che c’è qualche speranza anche per Zielinski. “Rispetto a sabato sono rimasto contento perché forse ce la fa – dice in riferimento allo svedese -. Zielinski sta meglio, valuteremo anche lui”. Sicuro, invece, il forfait di Demme. “Ha avuto uno stiramento al gemello – aggiunge Mazzarri -, non una cosa gravissima, ma verifico dopo. Ieri non si è allenato, sarà difficile averlo con la Fiorentina”.

Napoli: no alla difesa a tre, Mazzarri conferma il 4-3-3

Nessun cambio di modulo, per ora: in conferenza Mazzarri ha di fatto confermato il 4-3-3, negando di pensare al passaggio alla difesa a tre. “Quello che ho pensato è bene lo tenga per me. È vero che abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare a gara in corso, mentre per cambiare modulo ci vuole tempo, vedremo ma credo continueremo a giocare come nelle ultime partite”. Quanto alla formazione, Mazzarri non scende nei particolari, spiegando solo che Giovanni Simeone, presente accanto a lui in conferenza, potrebbe partire titolare. “No, lo lascio fuori perché ha parlato male – scherza Mazzarri parlando del Cholito -. La formazione la vedrete domani, lui è candidato, può esserci, vediamo”.

Supercoppa, Mazzarri non dimentica la Juventus

Quella di Mazzarri sarà la seconda Supercoppa Italiana col Napoli dopo quella del 2012, quando la Juventus si impose in una partita segnata dalle polemiche per l’espulsione di Goran Pandev e per altre decisioni dell’arbitro Mazzoleni. “Non mi fate ricordare… – dice Mazzarri ai giornalisti che rievocano quell’incontro – Non mi piace parlare del passato, guardiamo avanti. Questo è un Napoli diverso che ha fatto passi da gigante che ha vinto lo scudetto dopo 33 anni ed è sempre in Europa. Pensiamo a domani, veniamo da un momento altalenante, serve una partita in cui i giocatori possano mettersi in condizione di far bene”.

Supecoppa, Mazzarri contro Figc e Lega per il nuovo format

Infine Mazzarri rivela di non avere particolari simpatie per il nuovo format della Supercoppa Italiana, anzi il tecnico riserva una stoccata a Lega Calcio e Figc per averlo modificato. “Cosa penso della nuova formula? Non posso rispondere, non so perché si facciano due partite, va chiesto alla Federazione”.