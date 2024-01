Aggiorna Diretta-Live

Dallo stadio Al Awal Park di Riyadh per la prima volta nel calcio italiano, la Supercoppa parte dalle semifinali. In questo primo incrocio, la vincente dello scorso campionato sfida la finalista di Coppa Italia. Ecco quindi Napoli e Fiorentina, domani invece scenderanno in campo Inter e Lazio.17:41

Quest'anno le due compagini si sono incontrate in campionato ad inizio ottobre, vittoria dei toscani al Maradona per 3-1. Quattro invece le partecipazioni, con due successi, alla Supercoppa per il Napoli, mentre due sono quelli della Fiorentina, con una vittoria.17:48

Formazione NAPOLI (3-4-3): Gollini - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus - Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui - Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Zerbin, Lindstrom, D'Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori.18:50

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Arthur, Duncan - Brekalo, Bonaventura, Ikoné - Beltran. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Yerry Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci.18:55

Nel Napoli davanti a Gollini, difesa a tre con Di Lorenzo braccetto al fianco di Rrahmani e Juan Jesus. Dal primo minuto Mazzocchi e il recuperato Cajuste, mentre viene confermato Simeone in attacco con ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia. Zielinski c'è, ma in panchina.19:06