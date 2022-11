Superlega, al-Khelaifi: ”Il calcio non è un contratto legale, è un contratto sociale”

29-11-2022 16:49

“La verità è che mi dispiace per loro perché hanno dimostrato più volte di non capire il calcio e il suo ecosistema. Il calcio non è un contratto legale, è un contratto sociale”. Parola di Nasser al-Khelaifi patron del Psg e presidente dell’Eca l’associazione dei club europei, intervistato dal noto periodico spagnolo Marca.

L’uomo d’affari qatariota ha rilasciato queste dichiarazioni prima della notizia bomba delle dimissioni del cda bianconero: “Quando i tifosi hanno protestato per le strade – ha aggiunto al-Khelaifi – non stavano gridando agli impegni legali. Il calcio è un legame tra club e giocatori, tra giocatori e tifosi, tra tifosi e comunità. Questo non cambierà mai”.