Sussulto Wizards, i Sixers tremano per Embiid

Per il momento è solo la vittoria che evita il cappotto, ma Washington vuole credere alla folle rimonta. Niente pass anticipato per il secondo turno per i playoff per i Sixers, che cedono sul parquet dei Wizards e avranno un nuovo match point in Gara 5.

Philadelphia fallisce il primo 4-0 nella storia dopo 36 anni e anzi trema per l’infortunio subito da Joel Embiid.

La stella camerunese si è arresa sul finire del primo quarto ad un forte dolore al ginocchio che mette in allarme anche coach Doc Rivers: “Non sappiamo quali siano le sue reali condizioni, ma era inutile rischiare” le parole del tecnico di Philadelphia, evidentemente già concentrato sul prossimo turno.

Embiid ha messo a referto 8 punti e 6 rimbalzi in 11 minuti e dopo la sua uscita i Sixers, nonostante i 21 punti di Tobias Harris, hanno ceduto ai Wizards che hanno preso il largo, forti di un quintetto interamente in doppia cifra e trascinati da Russell Westbrook e Bradley Beal.

Per quest’ultimo 27 punti con 9/23 dal campo, mentre Westbrook ha realizzato la dodicesima tripla doppia della carriera (12 punti, 21 rimbalzi e 14 assist), salendo al terzo posto della speciale classifica all time alle spalle di LeBron James e Magic Johnson. Super anche il contributo dalla panchina di Robin Lopez con 16 punti e 8/11 al tiro.

OMNISPORT | 01-06-2021 07:20