Taekwondo: 2000 bambini al Foro Italico

Le stelle del taekwondo internazionale, ma non solo. Il Parco del Foro Italico, dove si sta disputando il “World Taekwondo Grand Prix Roma 2018”, ospita oggi e domani anche la più grande gara europea interamente dedicata ai bambini, il “Torneo Kim e Liù”.

La manifestazione, giunta alla 13/a edizione e dedicata ad atleti dai 6 ai 15 anni, si svolge su otto tatami posizionati alle spalle del Centrale del Foro Italico sotto una struttura allestita per l’occasione. In gara più di duemila bambini impegnati in combattimenti con regolamenti ufficiali e utilizzando il sistema elettronico. Lo riporta l’Ansa.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 00:12