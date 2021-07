Tampa Bay, Vasilevskiy: "È stata una vittoria di squadra"

È un bis storico quello che i Tampa Bay Lightning sono riusciti a realizzare conquistando la Stanley Cup 2021.

La squadra di Jon Cooper ha avuto la meglio sui Montreal Canadiens per 1-0 in gara 5 grazie a un gol di Ross Colton, chiudendo la serie sul 4-1 e potendo così bissare la gioia del 2020, quando ad arrendersi nella finale, per 4-2, furono i Dallas Stars.

Nel nuovo Millennio solo i Pittsburgh Penguins erano riusciti a confermarsi campioni, aggiudicandosi il titolo nel 2016 e nel 2017 e questo rende l’idea della forza dei Lightning, franchigia fondata nel 1992 e in grado in 30 anni di conquistare tre titoli (il primo nel 2004) cui aggiungere la finale persa del 2015 contro i Chicago Blackhawks.

Il tutto al cospetto dei Canadiens, la squadra più blasonata della NHL con 24 titoli, ma tornata a giocare una finale dopo ben 28 anni.

Non solo. I Lightning sono stati i primi in grado di chiudere la serie in casa da sei anni a questa parte, visto che l’ultimi a festeggiare davanti ai propri tifosi erano stati proprio i Blackhawks nel 2015 con Tampa Bay nel ruolo della sconfitta.

Inesorabile la gioia esplosa al termine della partita.

“Alleno un gruppo speciale, riuscire a bissare il titolo dello scorso anno è stata un’impresa” ha dichiarato Cooper.

Tra i segreti del gruppo, oltre ai bomber Nikita Kucherov, Brayden Point e Steven Stamkos, le magie del portiere Andrei Vasilevskiy, protagonista di cinque shutout durante i playoff.

“Ancora non ci posso credere – le prime parole del russo dopo il trionfo – Questa è stata la vittoria della squadra: se io ho potuto far cinque shutout nei playoff devo ringraziare i compagni”.

“Volevamo in tutti i modi chiudere la serie in casa e festeggiare davanti ai nostri tifosi e alle nostre famiglie. È una sensazione indescrivibile” ha invece detto Ryan McDonagh.

