Tennis, Carlos Alcaraz salta l'Australian Open

L’Australian Open, primo Slam della stagione 2023 che si giocherà dal 16 al 29 gennaio a Melbourne, perde subito un grandissimo giocatore. Non sarà infatti presente il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio alla gamba. Nello specifico, si tratta di una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra.

Lo scorso anno Alcaraz fu eliminato al terzo turno, e non avrà l’occasione di vendicarsi nel corso di questa stagione. Dopo un 2022 straordinario, che ha visto Alcaraz scalare tantissime posizioni del ranking ATP fino a diventarne numero 1, la stagione inizia decisamente in salita, e l’obiettivo ora è recuperare in fretta e non aggravare la propria condizione. OA Sport riporta le prime parole del tennista iberico dopo la comunicazione del forfait agli AO:

“Nel mio miglior momento del preseason, ho riportato una lesione in allenamento, con un movimento fortuito e innaturale, al muscolo semimembranoso della gamba destra. Avevo lavorato duramente per arrivare al mio miglior livello in Australia ma, purtroppo, non potrò partecipare né al Care A2+ Kooyong né agli Australian Open. È un momento difficile ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti. Ci vediamo nel 2024, Australian Open”.