Tennis, Dolgopolov si arruola per l'Ucraina: "Ho imparato a sparare"

17-03-2022 16:52

Dopo Sergiy Stakhovsky anche l’ex tennista e collega ucraino Aleksandr Dolgopolov, ex n° 13 al Mondo è tornato nella sua Kiev e si è arruolato.

L’annuncio l’ha dato lui stesso su Instagram e ha poi rilasciato una lunga intervista a Eurosport Francia in cui ha parlato di come, dalla Turchia, solo dopo aver imparato a impugnare le armi sia tornato nel suo paese.

“È una mia decisione e nessuno può fermarmi. Mio padre è triste. È stata dura quando ci siamo lasciati. Era molto preoccupato e ovviamente nessuno voleva che fossi qui, ma questa è la realtà. È la guerra. Cosa possiamo fare? Sono sicuro che nessuno dei nostri ragazzi vuole morire o essere coinvolto, ma è la nostra terra, la nostra casa”.

E poi il racconto dell’addestramento in Turchia: “Pensavo di essere più utile fuori dai confini nei primi giorni perché ovviamente non sono addestrato. Poi dopo alcuni giorni, passato l’iniziale panico, ho capito le dinamiche del conflitto e ho pensato di tornare indietro. Non avevo idea di come impugnare un’arma, quindi ho cercato un poligono di tiro e sono stato fortunato di trovare un ex militare professionista che mi ha insegnato per una settimana come si fa. Ora mi sento a mio agio con le armi. Riesco a sparare, non perfettamente, ma di sicuro posso colpire una persona se ne vedo una e sono più sicuro”.

OMNISPORT