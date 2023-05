Tennis, gli Internazionali perdono pure Swiatek

La numero uno è stata costretta al ritiro per infortunio

18-05-2023 09:14

Non l’epilogo sperato, nella super sfida tra Swiatek e Rybakina la prima è stata costretta al ritiro.

Per due set si gioca con la partita dominata all’inizio dalla polacca n.1 del mondo che arrivata ad essere in vantaggio 6-2 4-2 con a disposizione la palla del 5-2.

Peccato che poi la vincitrice della passata edizione di Wimbledon recuperi e rimonti fino a portare Swiatek al tie break. Sul 6 -3, dopo un affondo Swiatek si fa mala, chiede un medical time out e si fa fasciare la coscia.

Fa un tentativo ma poi è costretta al ritiro. Ora, in semifinale la Rybakina affronterà Jelena Ostapenko, n. 20 del mondo con cui è in svantaggio per 2 a 1 ma con cui ha perso recentemente agli Australian Open 2022.

Sull’infortunio si è espressa brevemente la kazaka: “Non sapevo quanto serio fosse” ha poi detto Elena, “ma ha giocato i primi game in maniera molto aggressiva, così ho capito che non poteva muoversi molto”