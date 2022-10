Tennis, la conferma di Berrettini: "Ora testa alla Davis"

31-10-2022 10:56

Matteo Berretini non giocherà l’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi – Bercy.

La notizia è stata data ieri da diversi media e oggi, sul suo profilo Instagram, l’azzurro ha confermato la notizia. “Le ho provate tutte per essere pronto per Parigi Bercy, ma sfortunatamente ho ancora bisogno di un po’ di tempo. Il mio obiettivo ora è quello di rappresentare l’Italia alle Finals di Coppa Davis”,

Niente da fare per il romano che dopo aver disputato la finale di Napoli (poi persa contro Musetti) non è riuscito a recuperare in tempo per giocare né Vienna, perdendo così il sogno Nitto ATP Finals, né il Masters francese.

La stagione ATP termina qui per l’italiano dopo un anno tribolato. Ora, Berrettini, come spiegato farà di tutto per giocare e dare il suo contributo in Coppa Davis. A Malaga tra meno di un mese si giocheranno infatti le fasi finali della competizione.

Gli azzurri di Filippo Volandri sfideranno nei quarti gli Stati Uniti.