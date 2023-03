Tennis, Masters 1000 Miami: avanti Trevisan, fuori Giorgi

Martina ha battuto la giapponese Nao Hibino con il punteggio di 6-4, 6-3, troppo forte Azarenka per Camila

L’Italia prosegue il torneo femminile del Masters 1000 di Miami grazie a Martina Trevisan, che ha superato al secondo turno la giapponese Nao Hibino per 6-4, 6-3. Sulla sua strada, ora, invece della numero uno Iga Swiatek, che ha dato forfait, ci sarà l’americana Claire Liu.

Contro Hibino, Trevisan non ha iniziato bene, perdendo due volte il servizio nei primi cinque game. Il primo break è stato recuperato subito, il secondo all’ottavo gioco. Da qui in poi, è tutta un’altra Trevisan. Nel nono gioco, ci sono ancora due palle break per l’asiatica, salvate dall’azzurra. Nel gioco successivo, è Martina ad avere due palle per chiudere il set e la seconda è quella giusta. Nel secondo set, Trevisan comanda sempre, ottiene il break nel cuore del parziale e in 80 minuti chiude la pratica.

Termina invece l’avventura di Camila Giorgi, numero 44 del ranking, battuta dalla bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 14, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 17′ di gioco. Si comincia con un break e un controbreak. Quindi si va sul 2-2, prima che l’azzurra abbia un passaggio a vuoto che permette all’avversaria di scappare sul 4-2. Il break conquistato sarebbe sufficiente per vincere il set, ma la bielorussa strappa anche un’altra volta il servizio a Giorgi, chiudendo 6-3.

Nel secondo tempo, a menare le danze è sempre Azarenka, che va sul 3-0. Giorgi vince un game prima di lasciare completamente la scena alla più forte, che vince tre giochi di seguito e va a chiudere trionfalmente con il punteggio di 6-1.