Tennis, Djokovic: via libera al Roland Garros anche da non vaccinato

Arriva finalmente una buona notizia per Novak Djokovic. Dopo l’epopea australiana culminata con la sua espulsione dal paese, il Djoker avrà almeno la possibilità di partecipare al 100% al Roland Garros, il secondo major della stagione che si disputerà a Parigi. Ammalatosi a metà dicembre, grazie alle nuove regola francesi il numero 1 del mondo potrà circolare liberamente sul territorio transalpino fino a giungo, dato che il green pass garantisce libertà di ingresso ai guariti fino a sei mesi.

È quanto si capisce dalla nuova normativa, approvata dal parlamento francese, con il via libera del Consiglio costituzionale. Da lunedì infatti in Francia per accedere agli impianti sportivi, anche gli atleti professionisti dovranno esibire il super green pass. Il torneo parigino inizierà il 16 maggio e si concluderà il 5 giugno, dunque per Nole ci sarà tutto il tempo di prepararsi e partecipare allo Slam nelle migliori condizioni possibili.

Salvo disposizioni specifiche che l’esecutivo potrebbe varare nei decreti attuativi, magari anche per ragioni di esemplarità, non ci saranno dunque problemi per Djokovic al Roland Garros.

