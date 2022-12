Tennis, Sonego cerca la forma 'Davis'

20-12-2022 21:50

In vista del 2023 Lorenzo Sonego conta sulla scia lasciata dall’entusiasmo per le vittorie in Davis su Tiafoe e Shapovalov: “Aver vinto contro due top 20 fa ben sperare per la nuova stagione; mi sento più maturo, spero di tornare ancora in una posizione Ranking come quella raggiunta” rivela il torinese a margine dei Supertennis Awards “Io e Musetti ci siamo allenati duramente questa settimana e condividere con lui questa parte di stagione così impegnativa è stato bello. Provo a giocare in maniera più aggressiva e intraprendente, in Davis ho visto il frutto degli allenamenti”.

La Coppa Davis è appuntamente solo rinviato: “A Malaga l’atmosfera era incredibile, il tifo mi ha caricato. Ho giocato il mio tennis migliore. Berrettini e Sinner ci sono mancati, la squadra al completo è ambiziosa. Siamo arrivati a un soffio dalla Coppa, meritavamo forse qualcosa in più: ci riproveremo”.