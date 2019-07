Teodosic lancia la sfida alle avversarie

Milos Teodosic ha lanciato la sfida alle avversarie nel giorno della presentazione quale nuovo giocatore della Virtus Bologna.

"Bologna è la città del basket: ha una grande storia e non ho avuto bisogno di tanto tempo per decidere – ha detto -. Djordjevic è un grande allenatore, da anni lavoriamo insieme, credo in lui e ho tanta fiducia. Vogliamo fare bene per arrivare in Eurolega. Per il derby sono pronto, tutti aspettano questa partita. Milano è una grande squadra, con giocatori e budget e va rispettata".

Chiusura sul numero: "Il 4 è il mio numero preferito, ma non sono il tipo che arriva e pretende. Allora ho deciso che userò il 44, ovvero due volte 4".

SPORTAL.IT | 17-07-2019 15:01