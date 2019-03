Ternana, Tagliavento promosso

La vittoria in campionato resta una chimera nonostante il nuovo cambio di allenatore e il sogno di tornare subito in Serie B sembra ormai svanito, ma quantomeno i tifosi della Ternana possono sorridere grazie alla schiarita in società.

La proprietà facente capo al consorzio Unicusano è infatti tornata sui propri passi dopo aver annunciato la volontà di cedere.

Attraverso una nota è stato reso noto che Stefano Bandecchi ha firmato l'atto attraverso cui assume la carica di amministratore unico della Ternana Calcio.

Promosso anche l’ex arbitro Paolo Tagliavento, che da club manager diventa vice-presidente.

"Con questo ruolo – si legge nel comunicato – ha iniziato la pratica per cambiare lo statuto della società, azione volta a istituire ufficialmente la figura del vice presidente, che come già annunciato, sarà affidata a Paolo Tagliavento. Inizia ufficialmente l'era Bandecchi".



SPORTAL.IT | 26-03-2019 16:50