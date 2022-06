Thibaut Pinot al Tour de France per puntare le tappe

07-06-2022 15:13

Thibaut Pinot si è stancato di lottare per un piazzamento in classifica generale e, pertanto, al prossimo Tour de France correrà con l’obiettivo di centrare un successo di tappa.

“Ciò che mi fa sognare, prima di pensare alla generale, è vincere una tappa di montagna” ha dichiarato il corridore transalpino a France Télévisions.

“ Partirò dalla Danimarca per vincere una tappa . Fare sesto al Tour o ottavo alla Vuelta non mi interessa più perché non mi diverto. Ciò che mi fa vivere sono le emozioni”.

Pinot, in particolare, ha poi già cerchiato di rosso una frazione in particolare.

“Se c’è una tappa da vincere, è quella della Super Planche des Belles Filles . Io ho vinto all’Alpe d’Huez e sul Tourmalet, che sono leggendari. Ma questa sarebbe ancor più rilevante” ha ammesso sognante il vincitore del Lombardia 2018.