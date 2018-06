Thomas Muller lo ammette: 'Pressione enorme'

In casa della Germania si rendono conto che la situazione non è delle migliori dopo il ko con il Messico. A fare da portavoce pensa Thomas Muller: “La pressione adesso è enorme”, ammette.

"Stiamo facendo autocritica, ma dobbiamo guardare avanti. Dopo le amichevoli, che non sono andate come ci saremmo aspettati (sconfitta in Austria, vittoria di misura sulla fragile Arabia Saudita, ndr), abbiamo pensato che avremmo trovato la quadratura del cerchio con l’inizio del campionato del mondo. A posteriori possiamo dire che abbiamo per il momento fatto male i calcoli" aggiunge il centrocampista offensivo.

Sabato, alle 20, la Germania se la vedrà con la Svezia.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 14:45