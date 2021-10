Tiro a volo, Pellielo non molla: "Ci sarò a Parigi 2024"

18-10-2021 18:18

Intervistato da OA Sport, il campione di tiro a volo Giovanni Pellielo ha le idee chiare sul futuro: “Sicuramente mi preparerò al meglio per partecipare a Parigi 2024 con l’obiettivo di essere molto competitivo – assicura il quattro volte campione del mondo nell’individuale -. Devo dire che ho sempre dato tutto me stesso, l’unico rimpianto è quello di non avere più 25 anni; sarebbe bello avere l’esperienza e la maturità di oggi con 20 anni in meno”.

Per il quattro volte medagliato alle Olimpiadi, ci sono tanti azzurri pronti a fare il grande salto: “L’Italia ha tantissimi giovani di grande talento. E’ necessario lavorare per farli emergere, ma soprattutto c’è bisogno di nuovi strumenti. Avvicinare i giovani alle discipline del tiro a volo non è semplice ma da anni la Federazione lavora per raccogliere ed affrontare a testa alta le nuove sfide che si prospettano. Recentemente è stato lanciato il blog shootingpost.it nato con l’intento di mettere in risalto contenuti con taglio tecnico sul mondo del tiro prodotti direttamente dai protagonisti di questo meraviglioso sport quali tiratori, preparatori atletici, gestori delle strutture di tiro, oltre che dagli appassionati di questa disciplina. Si tratta di un nuovo strumento in cui intravedo grandi potenzialità”.

Pellielo chiude con un consiglio proprio per i giovani: “Per capire e appassionarsi a questo sport ci si deve rivolgere ad un campo di tiro a volo, ci sono oltre 300 società in Italia, chiedere del maestro e provare. Solo provando si capisce e si impara a conoscere la bellezza della nostra disciplina. Il blog shootingpost.it e il progetto Neofitav (www.neofitav.it), lavorano sinergicamente in un’ottica di avviamento e avvicinamento allo sport. Neofitav, presente da oltre 5 anni in più di 70 strutture di tiro convenzionate in tutta Italia, offre la possibilità di provare gratuitamente il tiro a volo con la supervisione degli istruttori federali”.

OMNISPORT